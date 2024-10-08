Госсекретарь Совбеза сказал про новую форму призыва военнообязанных в Беларуси

Вольфович акцентировал внимание на том, что если кто-то посягнет на суверенитет Беларуси, территориальную целостность, то по сигналу главы государства, руководство силового блока даст команду и действующие подразделения, минуя военкоматы, в течение нескольких часов. Он добавил, что прибудут те, кто отлично владеет навыками, способами ведения боевых действий.