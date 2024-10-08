Госсекретарь Совбеза сказал про новую форму призыва военнообязанных в Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович рассказал про новую форму призыва военнообязанных в Беларуси, пишет БелТА.
Говорится, что 8 октября 2024 года на полигоне учебного центра специального назначения внутренних войск Воловщина состоялось комплексное занятие с военнообязанными, которые ранее проходили службу в спецподразделениях Министерства внутренних дел, а также с участниками добровольческого отряда «Смерч».
— Это новая форма призыва военнообязанных: на день, на два, в выходной день, без использования системы мобилизации, которая отработана в Беларуси, — уточнил госсекретарь Совета безопасности.
По его словам, военнообязанные не утратили навыки, которые они обрели в момент службы.
— Это бывшие офицеры и солдаты внутренних войск, ОМОН, СОБР, «Алмаза» и других спецподразделений МВД. Чтобы совершенствовать их навыки, придумана такая форма обучения.
Вольфович акцентировал внимание на том, что если кто-то посягнет на суверенитет Беларуси, территориальную целостность, то по сигналу главы государства, руководство силового блока даст команду и действующие подразделения, минуя военкоматы, в течение нескольких часов. Он добавил, что прибудут те, кто отлично владеет навыками, способами ведения боевых действий.
Госсекретарь Совбеза уточнил, что для них уже заложена форма, а также комплекты вооружения.
— Они усиливают боевой потенциал действующих спецподразделений в 2−3 раза. Чтобы это оперативно реализовать и проходят такие сборы.
Кроме того, Вольфович сообщил, что с подразделениями анализируется современный опыт ведения боевых действий, включая специальную военную операцию. Он заметил, что, в частности, изучается применение беспилотников, противодействие им. Также изучаются средства средства радиоэлектронной борьбы, новые виды стрелкового оружия, различные мобильные средства передвижения.
— И каждый спецназовец, который был на сборах, обладает всеми навыками ведения боевых действий, — заявил госсекретарь Совбеза.
Ранее Минобороны Беларуси сказало о призыве военнообязанных на мобилизационные занятия.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об использовании силовиками оружия против БПЛА.
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