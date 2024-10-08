Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боровики продаются по 85 — 100 рублей за килограмм на минской Комаровке

На минской Комаровке 85 и 100 просили за килограмм боровиков.

Источник: Комсомольская правда

Боровики продаются по 85 — 100 рублей за килограмм на минской Комаровке. Информация об этом опубликована в социальных сетях Комаровского рынка.

В соцсетях Комаровки отметили, что во вторник, 8 октября, в продаже было много грибов, в том числе и боровиков. Их продавали за 85 и 100 рублей за килограмм. А за ведерко, к примеру, просили от 30 до 40 рублей. Также в продаже были опята. На них цена была 10,90 рубля за кило. Кроме того, три литра можно было найти за 20 рублей. Цена за небольшое ведро подосиновиков была 40 рублей.

Ведерко боровиков продается за 30 рублей. Фото: соцсети Комаровского рынка Килограмм опят стоит 10,90 рубля. Фото: соцсети Комаровского рынка

Тем временем Госстандарт Беларуси запретил продавать одежду польских брендов Reserved и Sinsay.

Ранее мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.

Кстати, новая льгота для пенсионеров может появиться в Беларуси.