Боровики продаются по 85 — 100 рублей за килограмм на минской Комаровке. Информация об этом опубликована в социальных сетях Комаровского рынка.
В соцсетях Комаровки отметили, что во вторник, 8 октября, в продаже было много грибов, в том числе и боровиков. Их продавали за 85 и 100 рублей за килограмм. А за ведерко, к примеру, просили от 30 до 40 рублей. Также в продаже были опята. На них цена была 10,90 рубля за кило. Кроме того, три литра можно было найти за 20 рублей. Цена за небольшое ведро подосиновиков была 40 рублей.
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