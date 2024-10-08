Боровики продаются по 85 — 100 рублей за килограмм на минской Комаровке

В соцсетях Комаровки отметили, что во вторник, 8 октября, в продаже было много грибов, в том числе и боровиков. Их продавали за 85 и 100 рублей за килограмм. А за ведерко, к примеру, просили от 30 до 40 рублей. Также в продаже были опята. На них цена была 10,90 рубля за кило. Кроме того, три литра можно было найти за 20 рублей. Цена за небольшое ведро подосиновиков была 40 рублей.