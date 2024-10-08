Суд отклонил иск ООО «Эон» к Meta на 16 млрд руб за нарушение прав на бренды

«Истец не использовал свои товарные знаки в предпринимательской деятельности, не маркировал какие-либо товары или услуги указанными товарными знаками, а, следовательно, не приобрел какой-либо известности среди потребителей соответствующих товаров и услуг», — отметил суд. В ходе одного из судебных заседаний представитель российской компании на вопрос судьи пояснил, что проект ООО «Эон» до сих пор находится в стадии разработки.