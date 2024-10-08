Суд отклонил иск ООО «Эон» к Meta на 16 млрд руб за нарушение прав на бренды

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам подтвердил отказ в иске ООО «Эон» о взыскании более 16 миллиардов рублей с Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в РФ) за нарушение исключительных прав на товарные знаки, сообщили РАПСИ в суде.
Как говорится в иске, ранее компания «Эон» зарегистрировала в России несколько товарных знаков с приставкой «Мeta» («Meta», «Metafootball», «Metatrust» и другие).
Истец сообщил, что компания Meta Platforms, Inc. использует обозначение, сходное с его средствами индивидуализации и включающее элемент «Meta». Полагая, что американская компания нарушает его исключительные права, ООО «Эон» направило в адрес Meta Platforms, Inc. и WhatsApp LLC претензии в порядке досудебного урегулирования спора, которые были оставлены без ответа.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд Московской области с заявлением о защите исключительных прав на принадлежащие ему товарные знаки.
Суд первой инстанции установил, что компании Meta Platforms, Inc. и WhatsApp LLC являются аффилированными лицами и используют на принадлежащих им сайтах и при осуществлении деятельности в области информационных технологий комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Meta» и изобразительного элемента — стилизованного изображения ленты Мёбиуса, напоминающей изогнутый знак бесконечности. Кроме того, в фирменном наименовании компании Meta Platforms, Inc. используется словесный элемент «Meta».
Однако подмосковный арбитраж пришел к выводу об отсутствии вероятности смешения товарных знаков ООО «Эон» и используемых ответчиками обозначений ввиду широкой известности как самих ответчиков и их деятельности, так и используемых ими обозначений.
«Истец не использовал свои товарные знаки в предпринимательской деятельности, не маркировал какие-либо товары или услуги указанными товарными знаками, а, следовательно, не приобрел какой-либо известности среди потребителей соответствующих товаров и услуг», — отметил суд. В ходе одного из судебных заседаний представитель российской компании на вопрос судьи пояснил, что проект ООО «Эон» до сих пор находится в стадии разработки.
Арбитражный суд Московской области 12 апреля отклонил иск компании «Эон», Суд по интеллектуальным правам оставил решение первой инстанции без изменения.