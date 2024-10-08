«Страх будет присутствовать всегда»: пять вещей, которых женщины боятся в сексе

По словам психолога, еще один распространенный страх среди женщин — боязнь собственных желаний. Люди имеют разные желания и предпочтения в сексе. Если мужчинам о них говорить проще, то с женщинами ситуация немного сложнее. Скованность в сексуальных вопросах и страх раскрыть свои истинные предпочтения нередко выливается в то, что женщина не может получить удовольствие, аргументируя это тем, что мужчина «все делал не так».