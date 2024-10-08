«Страх будет присутствовать всегда»: пять вещей, которых женщины боятся в сексе

Вопрос интимной близости, особенно если мы говорим о новом половом партнере, очень волнителен для женщин. Желание, чтобы все было красиво и прошло идеально, рождает немало страхов и предубеждений. Впоследствии это отражается и на настрое, и на самом процессе. Подробнее о сексуальных женских страхах «Вечерняя Москва» узнала у кандидата психологических наук, психолога Елены Яриковой.
По мнению специалиста, один из самых распространенных страхов перед сексом у женщин — ее внешние несовершенства. Размер груди, комплекция, пропорции тела, целлюлит — все это заставляет женщину накручивать себя и заведомо расстраиваться от простроенного сценария.
— При этом в момент сексуального влечения мужчины не акцентируют внимание на изъянах и лишних складках, они воспринимают женщину в целом как объект желания, без привязки к конкретной части тела. Мужчины часто не видят проблем там, где их находят женщины, а некоторые из них считают очень даже сексуальными и возбуждающими, — заверила Ярикова.
Сделать что-то или как-то не так в процессе секса — очень распространенный страх у женщин, считает психолог.
— Отсутствие опыта — это не причина для паники или стыда, мы не рождаемся виртуозами секса, поэтому чрезмерно об этом сокрушаться не стоит, — успокоила эксперт. — В процессе обоюдного желания вы найдете общие точки соприкосновения или можно просто спросить напрямую, что партнеру нравится, а чего лучше не пробовать.
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Для мужчины секс с новой женщиной не менее волнителен, чем для женщины, заметила специалист. Он тоже боится не удовлетворить женщину или сделать что-то не так.
По словам психолога, еще один распространенный страх среди женщин — боязнь собственных желаний. Люди имеют разные желания и предпочтения в сексе. Если мужчинам о них говорить проще, то с женщинами ситуация немного сложнее. Скованность в сексуальных вопросах и страх раскрыть свои истинные предпочтения нередко выливается в то, что женщина не может получить удовольствие, аргументируя это тем, что мужчина «все делал не так».
— Для того чтобы минимизировать такие ситуации, нужно уметь говорить о своих предпочтениях, ведь залог хорошего секса — удовольствие двух партнеров, — порекомендовала Ярикова.
Кроме того, многие женщины боятся чем-то заразиться во время полового акта, особенно с новым партнером, подчеркнула специалист. Вероятность того, что партнер может являться переносчиком половых инфекций, есть всегда. Узнать это можно, только спросив справку, чего в большинстве случаев женщины не делают, боясь тем самым обидеть мужчину.
— При согласии на незащищенный секс страх быть зараженной будет присутствовать всегда, плюс ко всему это влечет за собой не только болезни, но и может привести к нежелательной беременности. Все эти мысли не будут способствовать расслаблению и вовлечению в интимный процесс, — предупредила Ярикова.
Отношение к сексу у женщин и у мужчин отличается. Если у мужчин секс может означать «просто секс», без необходимости общаться в будущем, то женщины в большинстве случаев рассматривают сексуальную близость как повод для зарождения отношений, считает психолог.
— Чтобы избежать такой ситуации, нужно задать партнеру вопрос о целях вашей встречи и дальнейших взаимоотношениях. Если ответ не совпадает с вашими ожиданиями, тогда решение за вами: готовы ли вы на разовую встречу, — заключила эксперт.