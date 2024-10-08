Созданы ускоряющие заживление ран нитки для швов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Китайские биохимики разработали разлагаемые нитки для швов, которые вырабатывают слабое электрическое поле при введении в организм человека или животных. Это поле примерно на 59% ускоряет заживление раны и существенным образом снижает риск развития постоперационных инфекций, пишут исследователи в статье, опубликованной в научном журнале Nature Communications.
«Мы разработали биоразлагаемый шовный материал, который состоит из нескольких прослоек из поликапролактона, сополимера молочной и гликолевой кислот, а также магния. Этот композит отличается высокой механической прочностью, также он способен вырабатывать электрическое поле при движении и растягивании. Его воздействие на регенерирующие ткани ускоряет заживление ран и снижает шанс развития инфекций», — пишут исследователи.
Данный материал был создан китайскими биохимиками под руководством доцента Университета Дунхуа в Шанхае (Китай) Хоу Чэнъи. При его разработке ученые учитывали то, что все ткани тела людей и животных вырабатывают в процессе жизнедеятельности относительно слабое, но хорошо фиксируемое электрическое поле, играющее важную роль в процессах роста человеческого тела и при заживлении ран.
За последние годы медики и биологи уже ускоряли заживление ран и регенерацию поврежденных тканей и органов при помощи электрических полей, однако во всех этих опытах использовались внешние источники электричества. Их почти невозможно или крайне сложно использовать вне стен больниц или лабораторий, что побудило китайских биохимиков создать материал, который вырабатывает электрическое поле при имплантации в организм пациента.
Хоу Чэнъи и его коллегам удалось подобрать такие размеры прослоек из двух полимерных материалов — поликапролактона и сополимера молочной и гликолевой кислот, — при которых их взаимодействия при сжатии и растягивании порождают электрическое поле, чье напряжение составляет примерно в 2,8 вольта. Это поле, как показали проведенные учеными опыты на крысах, сохраняется на протяжении более десяти недель после наложения швов.
Подобная стимуляция раны, по словам исследователей, примерно в 2−3 раза ускорила миграцию стволовых клеток в поврежденные регионы мышц и кожи грызунов, в результате чего глубокий порез на одной из их задних ног зажил на 59% быстрее, чем у крыс из контрольной группы. В дополнение к этому, ученые не выявили развития постоперационных инфекций у животных, чьи раны были зашиты новыми хирургическими нитями, что является дополнительным плюсом от применения данного композитного материала, подытожили китайские исследователи.