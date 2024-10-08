Созданы ускоряющие заживление ран нитки для швов

Подобная стимуляция раны, по словам исследователей, примерно в 2−3 раза ускорила миграцию стволовых клеток в поврежденные регионы мышц и кожи грызунов, в результате чего глубокий порез на одной из их задних ног зажил на 59% быстрее, чем у крыс из контрольной группы. В дополнение к этому, ученые не выявили развития постоперационных инфекций у животных, чьи раны были зашиты новыми хирургическими нитями, что является дополнительным плюсом от применения данного композитного материала, подытожили китайские исследователи.