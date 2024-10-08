За 2024 год в Уфе благоустройство получат десять дворов

В Уфе по итогам 2024 года благоустроят 10 дворов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Территории обновят в рамках программы «Башкирские дворики», которую инициировал глава Башкирии Радий Хабиров.
Сегодня мэр и руководитель республики посетили благоустроенный двор возле домов № 37 и № 37/1 на улице Шота Руставели. Здесь уфимец Анатолий Кочкин сам создал красивую аллею. Мужчина уже много лет профессионально ухаживает за зелеными насаждениями. Недавно во дворе установили современные игровую и спортивную площадки, отремонтировали проезд с тротуарам. Также власти привели в порядок подъезды и заменили лифты.
— Всего в рамках программы в этом году благоустраиваем десять дворовых территорий с охватом 33 домов. Во многих работы уже завершили, — заявил Мавлиев.
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