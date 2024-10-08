Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За 2024 год в Уфе благоустройство получат десять дворов

В Уфе по итогам 2024 года благоустроят 10 дворов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе по итогам 2024 года благоустроят 10 дворов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Территории обновят в рамках программы «Башкирские дворики», которую инициировал глава Башкирии Радий Хабиров.

Сегодня мэр и руководитель республики посетили благоустроенный двор возле домов № 37 и № 37/1 на улице Шота Руставели. Здесь уфимец Анатолий Кочкин сам создал красивую аллею. Мужчина уже много лет профессионально ухаживает за зелеными насаждениями. Недавно во дворе установили современные игровую и спортивную площадки, отремонтировали проезд с тротуарам. Также власти привели в порядок подъезды и заменили лифты.

— Всего в рамках программы в этом году благоустраиваем десять дворовых территорий с охватом 33 домов. Во многих работы уже завершили, — заявил Мавлиев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.