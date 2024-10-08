За 2024 год в Уфе благоустройство получат десять дворов

Сегодня мэр и руководитель республики посетили благоустроенный двор возле домов № 37 и № 37/1 на улице Шота Руставели. Здесь уфимец Анатолий Кочкин сам создал красивую аллею. Мужчина уже много лет профессионально ухаживает за зелеными насаждениями. Недавно во дворе установили современные игровую и спортивную площадки, отремонтировали проезд с тротуарам. Также власти привели в порядок подъезды и заменили лифты.