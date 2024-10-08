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Суд арестовал адвоката Шапиро из Чеченской палаты по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал адвоката Дениса Шапиро по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Замоскворецкий суд Москвы арестовал адвоката Дениса Шапиро по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шапиро Дениса Владимировича на срок 1 месяц 30 суток, а всего до 7 декабря 2024 года», — указали в суде.

Адвокат палаты Чеченской республики обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), указали в суде.