Суд арестовал адвоката Шапиро из Чеченской палаты по делу о мошенничестве

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шапиро Дениса Владимировича на срок 1 месяц 30 суток, а всего до 7 декабря 2024 года», — указали в суде.