Суд отклонил жалобу «Киномакса» на взыскание по иску владельца «Ждуна» компенсации

По информации компании «Си Ди Лэнд Контакт», использование произведения «Ждун», осуществленное ответчиком, является незаконным, так как истец не давал ему согласия на использование. В заявлении говорится, что по фактам нарушения исключительных прав истцом была направлена на имя АО «Киномакс» претензия с требованием, в частности, выплатить компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Размер компенсации истец посчитал возможным определить в двукратном размере стоимости права использования произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus).