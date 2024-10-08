Суд отклонил жалобу «Киномакса» на взыскание по иску владельца «Ждуна» компенсации

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу сети кинотеатров «Киномакс» на взыскание с нее в пользу ООО «Си Ди Лэнд Контакт» (владелец прав на товарный знак «Ждун») 990 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на произведение изобразительного искусства, говорится в материалах суда.
Компания обжаловала в апелляции решение арбитражного суда Москвы от 25 июля.
ООО «Си Ди Лэнд Контакт» в иске указало, что в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Киномакс» в октябре 2021 года было опубликовано изображение произведения «Ждун». Кроме того, это изображение ранее было появилось в другой соцсети на аккаунте, принадлежащем ответчику.
По информации компании «Си Ди Лэнд Контакт», использование произведения «Ждун», осуществленное ответчиком, является незаконным, так как истец не давал ему согласия на использование. В заявлении говорится, что по фактам нарушения исключительных прав истцом была направлена на имя АО «Киномакс» претензия с требованием, в частности, выплатить компенсацию в размере 5 миллионов рублей. Размер компенсации истец посчитал возможным определить в двукратном размере стоимости права использования произведения изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus Loxodontus).
Доводы компании «Киномакс» о том, что истцом не доказано использование ответчиком произведения «Ждун» судом были отклонены, поскольку не подтверждены документально. В решении также отмечается, что ссылки ответчика на судебную практику в данном случае не относимы.
Арбитраж пришел к выводу, что размер обоснованной и подлежащей взысканию компенсации применительно к нарушению исключительных прав на спорное произведение в рассматриваемом случае составляет 990,4 тысячи рублей.
Как установлено судом, спорное произведение использовалось ответчиком в течение 563 дней. В своем заявлении компания «Си Ди Лэнд Контакт» просит взыскать с ответчика сумму компенсации в двукратном размере исходя из цены неисключительной лицензии на спорное произведение, установленной лицензионных договорах.
Конституционный суд РФ в постановлении от 13 февраля 2018 года отметил: если при рассмотрении конкретного дела будет выявлено, что применимые нормы ставят одну сторону (правообладателя) в более выгодное положение, а в отношении другой предусматривают возможность неблагоприятных последствий, то суд обязан руководствоваться критериями обеспечения равновесия конкурирующих интересов сторон и соразмерности назначаемой меры ответственности.
Исходя из представленного истцом в материалы дела лицензионного договора, фактически стоимость вознаграждения за право на использование произведения за один день на территории Российской Федерации составляет 879,63 рубля в день, заметил суд. Таким образом, исходя из стоимости использования, представленного самим истцом, с учетом вышеуказанных разъяснений судов, надлежащий расчет двукратной суммы компенсации составляет 990,4 тысячи рублей, говорится в решении.
В январе 2020 года юридическая фирма «Интеллектуальный капитал» сообщила РАПСИ, что Роспатент зарегистрировал товарный знак «Ждун» на ООО «Си Ди Лэнд контакт». С этого момента правообладатель имеет право пресекать незаконное использование данного товарного знака в коммерческих целях, отметили в юрфирме.
Ждун — это произведение искусства, созданное по мотивам скульптуры Homunculus loxodontus голландской художницы Margriet van Breevoort. Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания.