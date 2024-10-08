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В Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

Под Шахтами ввели карантин из-за птичьего гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа. Об этом сообщили на сайте правовой информации региона.

Согласно опубликованной информации, в начале октября в хуторе Ягодинка начали массово болеть утки. Специалисты обнаружили очаг инфекции в одном из домашних хозяйств. Чтобы не допустить дальнейшего заболевания, ввели карантин в радиусе пяти километров. Так, карантин ввели в хуторе Красный Луч, поселках Новощербаков и Заозерье.

Ло особого распоряжения в этих населенных пунктах нельзя убивать птиц, снимать перья и пух, а также перевозить пернатых.