В Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

В хуторе Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа. Об этом сообщили на сайте правовой информации региона.
Согласно опубликованной информации, в начале октября в хуторе Ягодинка начали массово болеть утки. Специалисты обнаружили очаг инфекции в одном из домашних хозяйств. Чтобы не допустить дальнейшего заболевания, ввели карантин в радиусе пяти километров. Так, карантин ввели в хуторе Красный Луч, поселках Новощербаков и Заозерье.
Ло особого распоряжения в этих населенных пунктах нельзя убивать птиц, снимать перья и пух, а также перевозить пернатых.