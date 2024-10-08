В Ростовской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

Согласно опубликованной информации, в начале октября в хуторе Ягодинка начали массово болеть утки. Специалисты обнаружили очаг инфекции в одном из домашних хозяйств. Чтобы не допустить дальнейшего заболевания, ввели карантин в радиусе пяти километров. Так, карантин ввели в хуторе Красный Луч, поселках Новощербаков и Заозерье.