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Уфимцам назвали возможные причины отсутствующего отопления в домах

Власти Уфы назвали топ-3 причины отсутствия отопления в квартирах
Источник: Комсомольская правда

Власти Уфы назвали возможные причины отсутствия отопления в квартирах. В социальных сетях жители города пожаловались на то, что, несмотря на начавшийся отопительный сезон, в их домах все еще холодно. Многие выразили обеспокоенность: неужели в конце месяца они будут вынуждены платить за тепло, которого у них не было.

На обращения граждан ответил начальник отдела координации деятельности в сфере жилищного хозяйства администрации Октябрьского района Уфы. По словам чиновника, отсутствие отопления возможно из-за:

— нестабильности гидравлического режима тепловых сетей в момент пуска;

— остановки циркуляции теплоносителя из-за наличия воздушных пробок в системе;

— отсутствия доступа в квартиры на последних этажах домов для ликвидации воздушных пробок.

Представитель администрации заверил, что для устранения неисправностей в работе системы сотрудники жилищных предприятий работают в усиленном режиме. Чиновник попросил горожан проявить терпение и отнестись с пониманием к происходящему.

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