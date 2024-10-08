Уфимцам назвали возможные причины отсутствующего отопления в домах

Власти Уфы назвали возможные причины отсутствия отопления в квартирах. В социальных сетях жители города пожаловались на то, что, несмотря на начавшийся отопительный сезон, в их домах все еще холодно. Многие выразили обеспокоенность: неужели в конце месяца они будут вынуждены платить за тепло, которого у них не было.