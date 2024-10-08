Уфимцам назвали возможные причины отсутствующего отопления в домах

Власти Уфы назвали возможные причины отсутствия отопления в квартирах. В социальных сетях жители города пожаловались на то, что, несмотря на начавшийся отопительный сезон, в их домах все еще холодно. Многие выразили обеспокоенность: неужели в конце месяца они будут вынуждены платить за тепло, которого у них не было.
На обращения граждан ответил начальник отдела координации деятельности в сфере жилищного хозяйства администрации Октябрьского района Уфы. По словам чиновника, отсутствие отопления возможно из-за:
— нестабильности гидравлического режима тепловых сетей в момент пуска;
— остановки циркуляции теплоносителя из-за наличия воздушных пробок в системе;
— отсутствия доступа в квартиры на последних этажах домов для ликвидации воздушных пробок.
Представитель администрации заверил, что для устранения неисправностей в работе системы сотрудники жилищных предприятий работают в усиленном режиме. Чиновник попросил горожан проявить терпение и отнестись с пониманием к происходящему.
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