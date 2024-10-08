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В Ростове следователи завели дело после гибели электросварщика

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смерти 55-летнего рабочего.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону следователи завели дело после гибели электросварщика. Об этом сообщили в региональном ведомстве 8 октября.

Согласно опубликованной информации, 55-летний мужчина выполнял электросварочные работы. В какой-то момент он сорвался и упал с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас по результатам процессуальной проверки завели дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— По уголовному делу следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.