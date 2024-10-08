Сайты судов недоступны в связи со сбоем ГАС «Правосудие» — Суддеп

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Сайты судебной системы недоступны с понедельника в связи со сбоем в работе ГАС «Правосудие», участникам процессов рекомендовано направлять в суд бумажные документы, сообщает во вторник Судебный департамент при Верховном суде РФ на официальной странице «ВКонтакте».
Из-за сбоя перестали работать интернет-сайты федеральных судов (в доменах arbitr.ru, sudrf.ru), мировых судей (в домене msudrf.ru), Судебного департамента при Верховном суде РФ, управлений Судебного департамента в субъектах РФ, органов судейского сообщества.
Также перестала функционировать подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов» на сайтах судов и на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Имеются затруднения в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие». Не осуществляется рассылка уведомлений от ИС «Электронное правосудие».
«Судебным департаментом и Информационно-аналитическим центром поддержки ГАС “Правосудие” проводятся работы по восстановлению работоспособности сервисов. До окончания работ неотложные заявления и запросы могут быть направлены в суд на бумажном носителе в соответствии с действующим законодательством», − говорится в сообщении.
Подача документов в электронном виде через информационный сервис «Мой арбитр» в федеральные арбитражные суды осуществляется в штатном режиме.
Ответственность за отключение сервисов судебной системы взяла на себя проукраинская хакерская группировка BO Team.