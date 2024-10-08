Сайты судов недоступны в связи со сбоем ГАС «Правосудие» — Суддеп

Также перестала функционировать подача процессуальных обращений и жалоб в электронном виде через модули «Электронное правосудие» и «Система подачи жалоб на действие судей и работников аппаратов арбитражных судов» на сайтах судов и на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Имеются затруднения в работе почтовых сервисов ГАС «Правосудие». Не осуществляется рассылка уведомлений от ИС «Электронное правосудие».