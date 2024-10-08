В РАН считают, что открытия Хопфилда и Хинтона приближают науку к пониманию мозга

«Анализ изображений в условиях их сильной зашумленности очень важная вещь. В астрофизике нейронные сети активно используются и играют большую роль, потому что, когда вы наблюдаете космический объект, он трехмерный, а вы видите его только в плоскости неба и должны уметь восстанавливать, как он выглядит на самом деле. Особенно в астрофизике высоких энергий специалисты получают очень мало информации, редкие кванты, источники слабые и вот вы по слабому размытому изображению восстанавливается то положение, как объекты должны выглядеть на самом деле», — рассказал Быков.