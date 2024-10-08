Эксперт рассказал, чем заменить Discord

МОСКВА, 8 окт — РАПСИ. Мессенджер Discord, заблокированный Роскомнадзором за нарушение требований законодательства и создание благоприятных условий для преступной деятельности, можно заменить безопасными каналами, считает журналист, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета Александр Малькевич.
«Есть несколько инструментов, которые могут заменить Discord в разных аспектах общения и работы. Например, VK Teams удобен для командной работы, как это и реализовано в Discord: чаты, видеозвонки, обмен файлами; VK Messenger удобен для более личного общения: текстовые чаты, видеозвонки. Есть VK Звонки, которые помогают организовать аудио- и видеоконференции с большим количеством участников. Это замена голосовым каналам в Discord, особенно для мероприятий и встреч в реальном времени», − прокомментировал Малькевич РАПСИ.
Он также отметил, что есть люди, которые использовали Discord в образовательных целях. «Для этого есть сервис “Сферум”, которым пользуются студенты, преподаватели, школьные группы. Это защищенный, стабильный канал», − добавил эксперт.
Малькевич напомнил, что мессенджер Discord в основе своей сейчас является анонимным сообществом, которое изначально было создано для онлайн-игр, но со временем его активно стали использовать преступники. «Благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности при расследованиях создает полный отказ его владельцев от подтверждения сведений о номере телефона пользователя при регистрации в соответствии с требованиями российского законодательства. Как и в даркнете, анонимность гарантирует преступникам безнаказанность», − сказал он.
Кроме того, эксперт отметил, что преступники пользуются популярностью сети среди подростков и вовлекают их в противоправные деяния.
«Преступники здесь управляют не только сетями по продаже запрещенных веществ, но вовлекают молодежь в экстремистские ячейки, в совершение терактов в регионах страны. В этой сети не редки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным отношениям», − пояснил Малькевич.