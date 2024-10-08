Эксперт рассказал, чем заменить Discord

«Есть несколько инструментов, которые могут заменить Discord в разных аспектах общения и работы. Например, VK Teams удобен для командной работы, как это и реализовано в Discord: чаты, видеозвонки, обмен файлами; VK Messenger удобен для более личного общения: текстовые чаты, видеозвонки. Есть VK Звонки, которые помогают организовать аудио- и видеоконференции с большим количеством участников. Это замена голосовым каналам в Discord, особенно для мероприятий и встреч в реальном времени», − прокомментировал Малькевич РАПСИ.