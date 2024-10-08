Психолог Ольга Латынцева: Супруги не знают, как общаться друг с другом

— Часто люди приходят, когда очень поздно. Вот появился ребенок, и начались ссоры, значит, самое время идти к специалисту, чтобы за пару месяцев решить все вопросы. А бывает, что люди 20 лет ругаются, потом приходят ко мне и сообщают: «Вы наш последний шанс! Если вы нам не поможете — мы разведемся!». При этом работать никто не собирается. Он на диване хочет полежать, она вообще уже ничего не хочет, потому что картину над диваном уже 15 лет некому повесить… Или они вместе пили и били друг друга, а тут вдруг решили поговорить. А обид уже столько, что их надо год разгребать! Мы старые обиды разгребаем, а новые продолжают появляться и наслаиваться. И что я в этом случае сделаю? Я же не гадалка, не привораживаю и не кодирую.