Хабиров подписал указ о призывных комиссиях в Башкирии

Резервный состав возглавил исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Ирек Сагитов. В составе также: начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военкомата республики Спартак Джикаев, первый заместитель главы Минобра региона Светлана Антипина, первый заместитель руководителя Минздрава Башкирии Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра труда республики Юрий Мельников и др.