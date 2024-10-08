Олбани
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиров подписал указ о призывных комиссиях в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил основной и резервный составы призывных комиссий в республике. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Источник: Комсомольская правда

В основной состав вошли:

— глава Башкирии Радий Хабиров;

— военный комиссар республики Михаил Блажевич;

— фельдшер центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата региона Елена Андреева;

— военный инспектор объединенного стратегического командования штаба Центрального военного округа по Башкирии Тимофей Азаров;

— начальник центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата республики Арсланбек Муталипов;

— исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин.

— исполняющая обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.

— и другие.

Резервный состав возглавил исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Ирек Сагитов. В составе также: начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военкомата республики Спартак Джикаев, первый заместитель главы Минобра региона Светлана Антипина, первый заместитель руководителя Минздрава Башкирии Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра труда республики Юрий Мельников и др.

Еще утвержден основной состав призывных комиссий городов и районов Башкирии, а также перечень медицинских организаций и учреждений, которые проводят медицинские осмотры при постановке на воинский учет.