Хабиров подписал указ о призывных комиссиях в Башкирии

В основной состав вошли:
— глава Башкирии Радий Хабиров;
— военный комиссар республики Михаил Блажевич;
— фельдшер центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата региона Елена Андреева;
— военный инспектор объединенного стратегического командования штаба Центрального военного округа по Башкирии Тимофей Азаров;
— начальник центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата республики Арсланбек Муталипов;
— исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки региона Ильдар Мавлетбердин.
— исполняющая обязанности министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.
— и другие.
Резервный состав возглавил исполняющий обязанности вице-премьера Башкирии Ирек Сагитов. В составе также: начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военкомата республики Спартак Джикаев, первый заместитель главы Минобра региона Светлана Антипина, первый заместитель руководителя Минздрава Башкирии Гульнара Зиннурова, первый заместитель министра труда республики Юрий Мельников и др.
Еще утвержден основной состав призывных комиссий городов и районов Башкирии, а также перечень медицинских организаций и учреждений, которые проводят медицинские осмотры при постановке на воинский учет.