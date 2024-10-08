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Отопление за два дня включили в более 80% жилых домов и соцобъектов Москвы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Более 80% жилых домов и социальных объектов в Москве начали получать тепло за два дня после старта работ по включению отопления. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Источник: AP 2023

«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. В течение двух дней отопление включили в более 80% домов и социальных объектов», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводят в публикации.

Отмечается, что работы по включению отопления занимают до пяти дней. «Вначале тепло подается в соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем — на предприятия торговли и промышленности. Подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. Всего подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Все работы завершили до 1 сентября», — добавили в комплексе.

Ранее специалистами ПАО «МОЭК» были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это должно обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон.

ЖКХ