Отопление за два дня включили в более 80% жилых домов и соцобъектов Москвы

«Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. В течение двух дней отопление включили в более 80% домов и социальных объектов», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводят в публикации.