Ради роли стриглась под ноль: актриса Юлия Волкова рассказала об экспериментах с внешностью для съемок

— Для меня как для профессиональной актрисы это абсолютно не сложно. Но, честно скажу, сама мысль об этом меня приводила в дичайший ужас! Нет ничего страшнее ожидания, а именно в нем годами живет моя героиня. Оно стало самой жизнью. Моя героиня каждый год празднует день рождения пропавшей дочери, заставляет мужа участвовать в этом, чем сильно отталкивает его. Настоящая трагедия.