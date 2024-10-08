На Дону «Каргинская ярмарка на Покрова» пройдет в сокращенном формате

Праздничные мероприятие запланированы в Каргинском ДК и в Парке казачьей доблести. Там подведут итоги конкурса по лучшему казачьему домовладению, покажут мини-представление кукольного театра. В этот же день состоится церемония открытия памятника «Казакам Тихого Дона». А артисты из Шолоховского и Боковского районов выступят с литературно-музыкальной программой «Казаки семьей крепки».