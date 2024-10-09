Зальет на 2 дня: обильный дождь обрушится на столицу ДФО в ближайшие дни — даты

По данным метеорологического портала Gismeteo.ru (18+), в понедельник, 14 октября, начнется дождь, который будет идти вплоть до вторинка, 15 октября. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 градусов. Ветер ожидается умеренный, порывы будут достигать до 14 метров в секунду.