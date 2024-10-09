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Зальет на 2 дня: обильный дождь обрушится на столицу ДФО в ближайшие дни — даты

Метеорологические данные по предстоящим осадкам в крае.

Сейчас в Олбани: +10° 0 м/с 66% 751 мм рт. ст. +11°
Источник: Freepik

Синоптики назвали даты непогоды во Владивостоке. По предварительному прогнозу, уже на следующей неделе приморцев ожидает неблагоприятная погода, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным метеорологического портала Gismeteo.ru (18+), в понедельник, 14 октября, начнется дождь, который будет идти вплоть до вторинка, 15 октября. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +17 градусов. Ветер ожидается умеренный, порывы будут достигать до 14 метров в секунду.

Синоптики просят приморцев отслеживать актуальные прогнозы погоды и учитывать ситуацию на дорогах.