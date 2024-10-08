Умер известный белорусский скульптор Владимир Теребун — автор мемориала в Дальве, сообщает издание «Светлы шлях».
В сообщении говорится, что известный белорусский художник, скульптор, график, член Белорусского союза художников, заслуженный деятель искусств, почетный гражданин Сморгони Владимир Теребун умер ночью 8 октября в 78 лет. В издании уточнили, что он в последнее время сильно болел.
Владимир Теребун родился 11 апреля 1946 года в деревне Нестеняты Сморгонского района. В период с 1953 по 1964 годы он учился в средней школе № 1 Сморгони. Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт, отделения скульптуры. Теребун учился у профессора А. А. Бембеля. Закончив учебу, он переехал в Гродно. Затем некоторое время проживал в Минске.
Говорится, что в последнее время он вернулся в Сморгонь. За свою творческую карьеру Теребун сумел создать ряд работ как монументального, так и станкового характера. Среди них мемориальный комплекс «Дальва» в Логойском районе, памятник жертвам Первой мировой войны появился в Сморгони (речь идет про три скульптурных композиции: «Беженцы», «Солдаты первой мировой войны» и «Крылатый гений солдатской славы»).
Также в числе работ памятный знак сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебного долга в Гродно, «Древо жизни» в Большой Берестовице, «Медвежья академия», являющаяся талисманом Сморгони. Сообщается, что попрощаться со скульптором можно 9 октября до 12.00 по адресу: улица Синицкого, дом 27, зал № 2.
Кстати, мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.
Тем временем новая льгота для пенсионеров может появиться в Беларуси.
А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.