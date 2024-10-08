Умер известный белорусский скульптор Владимир Теребун — автор мемориала в Дальве

Говорится, что в последнее время он вернулся в Сморгонь. За свою творческую карьеру Теребун сумел создать ряд работ как монументального, так и станкового характера. Среди них мемориальный комплекс «Дальва» в Логойском районе, памятник жертвам Первой мировой войны появился в Сморгони (речь идет про три скульптурных композиции: «Беженцы», «Солдаты первой мировой войны» и «Крылатый гений солдатской славы»).