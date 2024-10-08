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Ростовчанам рассказали об известном толстом коте Крошике

Зоопсихолог рассказал, ненавидит ли рекордно толстый кот Крошик ветеринаров.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали об одном из самых толстых котов Крошике. Об этом сообщили Инфо24 со ссылкой на зоопсихолога Мирослава Волкова.

По словам эксперта, кот Крошик проживает в Перми. Весит усатый порядка 17 килограммов, а все из-за того, что его много кормили больничной кашей. Сейчас ветеринары активно помогают ему похудеть и прийти в форму. Как и любой кот, Крошик не особо любит врачей.

— Я думаю, что кот просто подстраивается под все условия и события, которые его окружают, то есть под внешний мир, который изменяется, — и меняется вместе с ним, не давая этому какую-то морально-этическую оценку, — рассказал эксперт.

Он также отметил, что кошки, которые страдают лишним весом, не ощущают себя неполноценными, в том числе в компании своих сородичей нормальной комплекции. Единственное, что им доставляет дискомфорт — это физическая тяжесть.