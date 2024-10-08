Ростовчанам рассказали об известном толстом коте Крошике

Жителям Ростовской области рассказали об одном из самых толстых котов Крошике. Об этом сообщили Инфо24 со ссылкой на зоопсихолога Мирослава Волкова.
По словам эксперта, кот Крошик проживает в Перми. Весит усатый порядка 17 килограммов, а все из-за того, что его много кормили больничной кашей. Сейчас ветеринары активно помогают ему похудеть и прийти в форму. Как и любой кот, Крошик не особо любит врачей.
— Я думаю, что кот просто подстраивается под все условия и события, которые его окружают, то есть под внешний мир, который изменяется, — и меняется вместе с ним, не давая этому какую-то морально-этическую оценку, — рассказал эксперт.
Он также отметил, что кошки, которые страдают лишним весом, не ощущают себя неполноценными, в том числе в компании своих сородичей нормальной комплекции. Единственное, что им доставляет дискомфорт — это физическая тяжесть.