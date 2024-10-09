Две тысячи призывников из Крыма отправятся на срочную службу

«В последнее время участились случаи, когда граждане обжалуют решение призывной комиссии именно в том плавне, чтобы повыситься свою годность. Когда, например, призывная комиссия выносит решение об освобождении их от призыва, а гражданин с этим не согласен, он приходит на призывную комиссию субъекта и просит признать его годным», — отметил Довгулевич.