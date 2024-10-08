Сегодня, 8 октября, в Москве «Салават Юлаев» проиграл московскому «ЦСКА» со счетом 0:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Максим Соркин (забросил шайбу в ворота соперников на 16-ой минуте матча) и Егор Фатеев (60). Команде гостей не удалось забить ни одного гола.
«СЮ» после десяти игр с 12 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 10 октября. Команда схлестнется в Москве со «Спартаком».
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