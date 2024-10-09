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Актриса Катерина Шпица показала поклонникам прибор, который носит в сумке

Девушка поделилась секретами в видео в соцсети.

Источник: Аргументы и факты

Актриса Катерина Шпица показала поклонникам прибор, который всегда носит в косметичке, а также остальное содержимое своей сумки в видео на своей странице в соцсети.

«А что это у меня там? Я тут подумала, что ж я не выложила до сих пор это видео! На фестивале “Короче-2024” раскрыла секреты своей косметички. Сама удивляюсь, как много в ней помещается!» — так подписала Катерина своё видео.

В сумке актрисы действительно можно увидеть множество вещей — бутылку воды, термокружку с горячей водой с лимоном, книгу, солнечные очки, маленький кошелёк с эфирными маслами и две косметички: маленькую — для гаджетов и большую — для ухода за лицом и не только.

«Я не хочу менять свою косметичку, хотя она уже старая и потёртая, потому что она удивительная, и в ней помещается куча всего», — пояснила актриса.

Судя по опубликованной девушкой видеозаписи, помимо таких стандартных вещей, как лак для волос, тушь, тени и красная помада, в её косметичке хранится комплекс витаминов, опласкиватель для полости рта, красивое круглое зеркальце, подаренное сыном, и необычный прибор для структурирования воды, напоминающий плоскую палочку.

«Он делает водородную воду. Его в стакан кладешь, и через минуту вода становится волшебной. Я в это свято верю», — призналась Катерина.

Затем актриса вынула из косметички ещё одну необычную вещь — колючий тренажёр для акупунктуры пальцев. «Кто в теме, тот знает — это очень приятно», — пояснила девушка.

Кроме того, по словам Катерины Шпицы, в сумке также содержатся «секретности», которые она показывать не готова.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Катерина Шпица опубликовала фото в корсете на море на фоне заката.