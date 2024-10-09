Актриса Катерина Шпица показала поклонникам прибор, который носит в сумке

Актриса Катерина Шпица показала поклонникам прибор, который всегда носит в косметичке, а также остальное содержимое своей сумки в видео на своей странице в соцсети.
«А что это у меня там? Я тут подумала, что ж я не выложила до сих пор это видео! На фестивале “Короче-2024” раскрыла секреты своей косметички. Сама удивляюсь, как много в ней помещается!» — так подписала Катерина своё видео.
В сумке актрисы действительно можно увидеть множество вещей — бутылку воды, термокружку с горячей водой с лимоном, книгу, солнечные очки, маленький кошелёк с эфирными маслами и две косметички: маленькую — для гаджетов и большую — для ухода за лицом и не только.
«Я не хочу менять свою косметичку, хотя она уже старая и потёртая, потому что она удивительная, и в ней помещается куча всего», — пояснила актриса.
Судя по опубликованной девушкой видеозаписи, помимо таких стандартных вещей, как лак для волос, тушь, тени и красная помада, в её косметичке хранится комплекс витаминов, опласкиватель для полости рта, красивое круглое зеркальце, подаренное сыном, и необычный прибор для структурирования воды, напоминающий плоскую палочку.
«Он делает водородную воду. Его в стакан кладешь, и через минуту вода становится волшебной. Я в это свято верю», — призналась Катерина.
Затем актриса вынула из косметички ещё одну необычную вещь — колючий тренажёр для акупунктуры пальцев. «Кто в теме, тот знает — это очень приятно», — пояснила девушка.
Кроме того, по словам Катерины Шпицы, в сумке также содержатся «секретности», которые она показывать не готова.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Катерина Шпица опубликовала фото в корсете на море на фоне заката.