Какой сегодня праздник: 9 октября

Первые европейцы на территории нынешней Уганды появились в середине XIX века, это были англичане. В 1877 году в страну прибыли проповедники-англикане, а два года спустя за ними последовали миссионеры-католики из Франции. В 1890 году Англии была предоставлена свобода действий на территории Уганды (согласно Гельголандскому договору между Германией и Британией). Уже в 1894 году на территории королевства Буганда и прилегающих племен был установлен протекторат Британии. В 1921 году был создан Законодательный совет колонии, а после Второй мировой войны в нем было введено представительство местного населения. 1 марта 1962 года Великобритания предоставила Уганде самоуправление, а 9 октября 1962 года — полную независимость.