Какой сегодня праздник: 9 октября

Что интересного произошло 9 октября
Сегодня отмечается Всемирный день почты. 9 октября 1874 года в Берне (Швейцария) представители 22 стран подписали Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). Сегодня ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Цель Всемирного дня почты — пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие стран.
Также сегодня главный национальный праздник Уганды — День независимости. Именно в этот день в 1962 году была провозглашена независимость Уганды от Великобритании.
Первые европейцы на территории нынешней Уганды появились в середине XIX века, это были англичане. В 1877 году в страну прибыли проповедники-англикане, а два года спустя за ними последовали миссионеры-католики из Франции. В 1890 году Англии была предоставлена свобода действий на территории Уганды (согласно Гельголандскому договору между Германией и Британией). Уже в 1894 году на территории королевства Буганда и прилегающих племен был установлен протекторат Британии. В 1921 году был создан Законодательный совет колонии, а после Второй мировой войны в нем было введено представительство местного населения. 1 марта 1962 года Великобритания предоставила Уганде самоуправление, а 9 октября 1962 года — полную независимость.
В Южной Корее сегодня отмечается День провозглашения корейского алфавита (Hangul Proclamation Day). Исконный алфавит Корейского языка называют Хангыль (Hangul), и сегодня празднуют его создание и провозглашение в стране королем Седжоном Великим. Официально День провозглашения корейского алфавита был установлен как государственный праздник в 1945 году. Он является выходным для всех государственных учреждений.
Исторические события 9 октября в мире
1789-й — во Франции запрещены пытки;
1980-й — Нобелевская премия по литературе присуждена польскому поэту Чеславу Милошу;
2000-й — Йоко Оно, вдова Джона Леннона, почтила память рок-легенды, открыв первый в мире музей в его честь недалеко от Токио;
2006-й — первое испытание Северной Кореей ядерного оружия.
Исторические события 9 октября в Казахстане
1944-й — в Павлодаре открыт Христо-Рождественский храм. 9 октября 1944 было получено разрешение на регистрацию Христо-Рождественской православной общины. Обычный жилой дом с небольшим куполом, увенчанным крестом, более полувека был единственной православной церковью в области. В 1976 году ее перестроили;
2000-й — введен в эксплуатацию комплекс «Башня Астаны», состоящий из 21-этажного бизнес-центра и 3-этажного гипермаркета «Рамстор».
Дни рождения знаменитостей 9 октября в мире
В 1926 году родился Евгений Евстигнеев — актер театра и кино, педагог, народный артист СССР;
в 1940 году родился Джон Леннон — британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель, один из основателей и участник группы The Beatles;
в 1964 году родился Гильермо дель Торо — мексиканский кинорежиссер, лауреат двух премий «Оскар» (фильмы «Лабиринт Фавна», «Форма воды»);
в 1966 году родился Дэвид Кэмерон — британский политик, лидер Консервативной партии (2005−2016), 75-й премьер-министр Великобритании (2010 — 2016);
в 1975 году родился Шон Таро Оно Леннон — американский музыкант и актер, сын Джона Леннона и Йоко Оно;
в 1996 году родилась Белла Хадид — американская топ-модель палестинского происхождения.
Кто родился 9 октября в Казахстане
В 1959 году родился Серик Султанов — известный казахстанский общественный деятель, один из основателей казахстанской фармацевтической и медицинской промышленности.
День смерти знаменитостей 9 октября в мире
В 1986 году умер Харальд Райнль — австрийский кинорежиссер (фильмы «Виннету», «Воспоминания о будущем», «Тайны богов» и др.);
в 1988 году умер Феликс Ванкель — немецкий инженер и изобретатель, создатель оригинального роторно-поршневого двигателя внутреннего сгорания;
в 1990 году умер Борис Пайчадзе — игрок тбилисского «Динамо», лучший футболист Грузии всех времен;
в 2004 году умер Жак Деррида — французский философ и теоретик литературы;
в 2012 году погибла Марина Голуб — актриса театра и кино, заслуженная артистка России;
в 2016 году погиб Анджей Вайда — польский режиссер театра и кино.
8 октября в православном календаре
Православная церковь в этот день чтит преставление (уход из жизни) апостола и евангелиста Иоанна Богослова — любимого ученика Иисуса Христа. Иоанн Богослов был самым юным апостолом из двенадцати. И ему одному удалось умереть своей смертью, дожив до глубокой старости. Иоанн Богослов написал одну из наиболее знаменитых книг Евангелия — «Апокалипсис», в котором содержатся предсказания от времен ухода Христа из мира и до последних времен. Слово «Апокалипсис» переводится как «Откровение», но в современном языке это слово стало употребляться как синоним конца света.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Ефрем, Иван, Тихон, Владимир, Дмитрий и Николай.