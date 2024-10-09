С 10 октября зарплату, отпускные и отгулы будут считать по-новому — осенние нововведения

Одним из ключевых нововведений является обязанность работодателей учитывать не только фиксированную зарплату, но и различные премии, компенсационные и стимулирующие выплаты при определении базовой ставки. Это позволит более точно учитывать доходы работников, что, в свою очередь, увеличит их заработную плату и отпускные.