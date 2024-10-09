С 10 октября зарплату, отпускные и отгулы будут считать по-новому — осенние нововведения

Одним из ключевых нововведений является обязанность работодателей учитывать не только фиксированную зарплату, но и различные премии, компенсационные и стимулирующие выплаты при определении базовой ставки. Это позволит более точно учитывать доходы работников, что, в свою очередь, увеличит их заработную плату и отпускные.
Новшества также затрагивают почасовую оплату труда. Теперь первые два часа сверхурочной работы будут оплачиваться по повышенной ставке — 1,5, а последующие часы — по двойной и даже более высокой ставке. Работники смогут выбрать способ компенсации за сверхурочные: деньгами или дополнительными выходными.
Компенсационные выплаты также изменились. К ним относятся доплаты за сложные условия труда, работу в особых климатических зонах и выполнение дополнительных задач. Стимулирующие выплаты включают надбавки за стаж и премии за хорошие производственные показатели. Все эти выплаты будут учитываться при расчете сверхурочных, что увеличит общий доход сотрудников.
Изменения также коснулись порядка компенсации за работу в выходные и праздничные дни. При увольнении работодатель обязан либо выплатить компенсацию за неиспользованные отгулы, либо предоставить дополнительные выходные, по выбору работника.
Особое внимание уделено родителям детей с инвалидностью. Теперь им разрешено брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в течение года. Эти дни будут рассчитываться исходя из среднего заработка, и для их получения потребуется подать заявление и предоставить документы, подтверждающие инвалидность ребенка.