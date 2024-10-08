Суд на Украине арестовал на два месяца политолога Чистилина

Украинский суд арестовал на два месяца политолога и экономиста Дмитрия Чистилина, у которого есть украинское и российское гражданства. В СБУ ранее сообщили, что провели операцию по его задержанию с помощью «иностранных партнеров». Политолога поймали в Молдавии, после чего спецслужбы республики выдали его украинским властям. На Украине Чистилину уже предъявили обвинение в госизмене и «оправдании вооруженной агрессии России». Кроме того, в СБУ считают, что он помогал РФ обходить санкции. Подробности - в материале "Газеты.Ru".