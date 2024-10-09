«Открыт съезд с трассы “Таврида” на автодорогу Владиславовка — Феодосия. На круговой развязке по Керченскому шоссе можно будет повернуть вправо, в сторону улицы Чкалова», — написал он в своем Telegram-канале.
Пока остаются ограничения по движению транспорта на участке шоссе от круговой развязки до перекрестка с улицей Федько, по которой ограничен проезд от Керченского шоссе до Феодосийского хлебоприемного предприятия (улица Федько, 131). Также для проезда пока остается закрытой улица Геологическая, уточнил Ткаченко.
Накануне из-за работ по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник утром, съезд с трассы «Таврида» был закрыт. Во вторник утром в объезд горящей нефтебазы запустили обновленный автобусный маршрут.
Кроме того, по техническим причинам было остановлено движение пригородных поездов на участке Феодосия — Владиславовка. Сейчас движение поездов возобновили.
Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен.