Открыт съезд с трассы «Таврида» на автодорогу Владиславовка — Феодосия

Пока остаются ограничения по движению транспорта на участке шоссе от круговой развязки до перекрестка с улицей Федько, по которой ограничен проезд от Керченского шоссе до Феодосийского хлебоприемного предприятия (улица Федько, 131). Также для проезда пока остается закрытой улица Геологическая, уточнил Ткаченко.