Электробусы с начала года заменили автобусы на 45 маршрутах в Москве

«Сегодня на более чем 150 маршрутах работают 2 тыс. электробусов “Камаз” и ЛиАЗ. С начала года в парки Мосгортранса поступили 650 инновационных машин. Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству экологичного транспорта. В этом году мы запустили рекордное количество электробусных маршрутов», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба предприятия.