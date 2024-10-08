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Электробусы с начала года заменили автобусы на 45 маршрутах в Москве

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Электробусы заменили автобусы на 45 столичных маршрутах с начала текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня на более чем 150 маршрутах работают 2 тыс. электробусов “Камаз” и ЛиАЗ. С начала года в парки Мосгортранса поступили 650 инновационных машин. Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству экологичного транспорта. В этом году мы запустили рекордное количество электробусных маршрутов», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба предприятия.

Он уточнил, что с начала 2024 года в столице полностью заменили автобусы на электробусы на 45 маршрутах. «На новых электробусных маршрутах 2024 года совершают более 200 тыс. поездок в будний день», — добавили в пресс-службе.