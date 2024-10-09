Тысячи гусей пролетели в небе над Петербургом

Днем 8 октября в небе над Петербургом пролетели тысячи гусей, мигрирующих на юг. Всего за осень над городом пролетают более миллиона птиц. Об этом сообщили в Telegram-канале «Ушами филина».
— Белолобые гуси, гуменники и белощекие казарки летят к побережьям южной части Северного моря. Крупнейшие районы их зимовок находятся в Голландии, Дании и Северной Германии. Эти гуси предпочитают морские побережья, дельтовые комплексы рек и, конечно, сельскохозяйственные угодья Европейских стран, — написали в канале.
Там также отметили, что через Петербург проходит один из самых популярных миграционных путей Евразии — Беломоро-Балтийский. Он пролегает от Арктики до Балтики и Северного моря.
Напомним, ранее в Петербурге заметили миграцию лебедей, улетающих в теплые края на зимовку. В качестве остановочных пунктов птицы выбирают небольшие водоемы, поля, а также берега залива и Ладоги.