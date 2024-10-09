Волгоградскую область ожидают дожди и похолодание до +4 градусов

9 октября в Волгоградской области ночью столбики термометров покажут +7…+12 градусов, при прояснении температура снизится еще больше — до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов. По прогнозам ЦГМС, местами возможен небольшой дождь.