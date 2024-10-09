Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградскую область ожидают дожди и похолодание до +4 градусов

Со среды по всему региону распространятся осадки и переменная облачность.

Сейчас в Ричмонде: +11° 0 м/с 87% 758 мм рт. ст. +15°

Юго-западный ветер с ночи сменится на северо-западный, отдельные порывы могут достигать 14 м/с.

9 октября в Волгоградской области ночью столбики термометров покажут +7…+12 градусов, при прояснении температура снизится еще больше — до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов. По прогнозам ЦГМС, местами возможен небольшой дождь.

В Волгограде ночью температура воздуха понизится до +10…+12 градусов, днем потеплеет до +16…+18 градусов. В светлое время суток по городу ожидается небольшой дождь.