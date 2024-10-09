Волгоградскую область ожидают дожди и похолодание до +4 градусов

Юго-западный ветер с ночи сменится на северо-западный, отдельные порывы могут достигать 14 м/с.
9 октября в Волгоградской области ночью столбики термометров покажут +7…+12 градусов, при прояснении температура снизится еще больше — до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов. По прогнозам ЦГМС, местами возможен небольшой дождь.
В Волгограде ночью температура воздуха понизится до +10…+12 градусов, днем потеплеет до +16…+18 градусов. В светлое время суток по городу ожидается небольшой дождь.