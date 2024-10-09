Что можно и нельзя делать в день Иоанна Богослова 9 октября на Иоаннов день

Православная церковь 9 октября вспоминает апостола Иоанна Богослова, который был любимым учеником Христа. В народе принято отмечать Иоаннов день, или день Иоанна Богослова. Но есть еще одно название — день Ивана Путника. Все дело в том, что апостол являлся покровителем путешествующих.
Не следует брать в руки острые предметы. Считается, что это может спровоцировать конфликты в семье. Под запретом любая работа после обеда. Предки верили, что подобным можно привлечь в дом проблемы. Кроме того, 9 октября нельзя есть лук и чеснок. Женщинам не стоит стричь волосы.
По традиции, те, кто находились в дороге, молились Иоанну Богослову, так как он был покровителем путешествующих. Также святой был покровителем художников и у него просили вдохновения. В указанный день, как правило, сватались или же устраивали свадьбы.
Согласно приметам, мокрый снег говорит про три сильных оттепели в январе. Солнечная погода предупреждает про дождливый и холодный июнь. В том случае, если выпал снег, то зиму ждали 21 ноября.
Тем временем мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.
Кстати, магазины сети «Остров чистоты и вкуса» заработали в Беларуси: «Мы начинаем новую историю».
Ранее мы писали, что новая льгота для пенсионеров может появиться в Беларуси.