В знаменитом доме рядом с минским ЦУМом жили академики и народные артисты Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, а стоимость квартир доходит до $180 тысяч

— Однажды мы их затопили. Ядя приходит и задумчиво говорит: «Ой, Эдик, Женя! У нас что-то капает с потолка». Мы сразу спросили, что нам делать. А в ответ услышали: «Ну зачем что-то платить? Вы нам тут подмажьте немного…» А как-то раз они привезли нам с Дальнего Востока, где были на гастролях, красную рыбу — кижуч — и банку вкусной красной икры!