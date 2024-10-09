В знаменитом доме рядом с минским ЦУМом жили академики и народные артисты Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, а стоимость квартир доходит до $180 тысяч

Те, кто бывал в минском ЦУМе, наверняка обратили внимание на 9-этажный дом, который находится рядом с магазином. Его адрес: бульвар Мулявина, 5. Он стоит в двух шагах от проспекта Независимости и в тоже время как бы закрыт от городского шума.
Одного взгляда на эту кирпичную девятиэтажку с огромными окнами достаточно, чтобы понять, что дом с квартирами улучшенной планировки в свое время строили для элиты. А мемориальные доски на стенах это подтверждают.
Многоэтажку возводили в 1964 — 1966 годах для работников Академии наук БССР. Архитектурный стиль определен как модернизм второй волны. Рядом с домом есть все, что может только пожелать требовательный жилец: зеленый двор, метро, любые магазины, учебные заведения, а еще Комаровский рынок, филармония, бассейн, библиотека
Четырехкомнатные квартиры стоят по $170−180 тысяч.
Цены на квартиры соответствующие. Здесь продаются две четырехкомнатные квартиры. Ту, которая восьмом этаже, предлагают за 578 034 белорусских рублей (около 180 тысяч долларов). Ее общая площадь 106,6 квадратного метра, жилая — 72,8. Из четырех раздельных комнат самая большая — 27,3 «квадрата». Кухня — 7,8 квадратного метра.
На шестом этаже за 542 710 белорусских рублей (около $169 тысяч) предлагают квартиру общей площадью 106,8 «квадрата», жилая — 73,03. И здесь есть большая гостиная размером 27,2 квадратного метра, а кухня — 6,98. К слову, высота потолков — 2,84 метра.
В новом доме квартиры получили академики.
На одной из мемориальных досок написано, что в этом доме с 1967 по 1980 год жил известный ученый-математик, академик Академии наук БССР Федор Дмитриевич Гахов.
Он родился 19 февраля 1906 года в станице Баталпашинской (ныне город Черкесск) Ставропольского края в семье ремесленника-бедняка, читаем на csl.bas-net.by. Он рано лишился отца и с детства зарабатывал на жизнь. В 1920-х получил педагогическое образование, а в 1930-м закончил физико-математический факультета Казанского университета. Гахов в молодости был отмечен как один из самых талантливых математиков СССР. Постепенно он стал кандидатом наук, а в 1942-м в Тбилиси защитил докторскую диссертацию.
Ученый работал в разных уголках Союза, а в Минск приехал в 1960-х. Был деканом математического факультета БГУ. Среди его многочисленных заслуг и основание белорусской школы по краевым задачам и особым интегральным уравнениям. Федор Дмитриевич умер 30 марта 1980 года в возрасте 74 лет.
Одним из соседей математика в 1967 году стал философ Иван Николаевич Лушицкий. Родился он 20 января 1907 года в деревне Огородники Копыльского района Минской области в крестьянской семье.
В 1930-м окончил Белгосуниверситет. Лушицкий защитил кандидатскую диссертацию, был секретарем парткома АН БССР, работал в Институте философии и права. После начала Великой Отечественной войны он добровольцем ушел на фронт и прошел дорогами войны от Москвы до Кенигсберга, участвовал в Сталинградской битве и освобождении Беларуси. Его боевые заслуги отмечены орденами и медалями.
После войны ученый продолжил работу в Академии наук. После защиты докторской диссертации в 1952 году стал завкафедрой истории философии и логики БГУ.
Отмечается, что Лущицкий был крупным специалистом в области истории философии народов СССР и зарубежной философии. Умер Иван Николаевич 9 сентября 1973 года возрасте 66 лет.
Соседи с теплотой вспоминают народного артиста Александра Тихановича.
Долгие годы в этом доме жили народные артисты Беларуси Александр Тиханович и Ядвига Поплавская. Соседи с теплотой отзывались о них, подчеркивая, что они всегда готовы были прийти на помощь и в быту были простыми отзывчивыми людьми.
Здесь можно прочитать 10 фактов про Александра Тихановича, который ушел из жизни 28 января 2017 года. На прощание с артистом пришли и жители дома.
— Как соседи Саша и Ядя — чудесные люди, — рассказывала их соседка.
Еще одна соседка вспомнила такой случай:
— Однажды мы их затопили. Ядя приходит и задумчиво говорит: «Ой, Эдик, Женя! У нас что-то капает с потолка». Мы сразу спросили, что нам делать. А в ответ услышали: «Ну зачем что-то платить? Вы нам тут подмажьте немного…» А как-то раз они привезли нам с Дальнего Востока, где были на гастролях, красную рыбу — кижуч — и банку вкусной красной икры!
Соседи говорили, что к Александру Тихановичу относились не как к кумиру, а как к близкому человеку. Поэтому его смерть стало горем и для них.
Ранее мы писали, что 1 мая 2024 года Ядвига Поплавская отметила 75-летие. К этому дню мы собрали 10 ярких цитат народной артистки: «Внутри у меня ощущение человека, которому 28».
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