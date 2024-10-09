«От этого никуда не деться». Солистка «Самоцветов» Елена Преснякова рассказала правду о конкуренции с «Песнярами»

— Мы российская, но песни у нас еще с той эпохи… Мы — группа, которая людей заставляет уйти в то светлое и прекрасное время, когда они были молодыми, когда деревья были большими, девушки были красивыми. И вот, когда они входят в это состояние, то понимают, что лучше песни, чем «Мой адрес — Советский Союз» не найти, — с улыбкой констатировал Георгий Власенко, который в группе уже не один десяток лет отвечает за клавишные и мужской вокал.