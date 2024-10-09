Книжный чек: на нобелевку по литературе претендуют авторы не из Европы

Еще один очень интересный претендент — Томас Пинчон, американский писатель-отшельник, во многом духовный учитель нашего Виктора Пелевина. Если наш постмодернист не показывался на публике с начала нулевых, то у Пинчона последней точно идентифицируемой фотографии почти исполнилось 70 лет. То есть из 87 лет жизни писателя большую ее часть его никто не видел, вернее, не идентифицировал. А ведь у него и у его параноидальных романов довольно большая армия поклонников по всему миру. Пинчона у нас достаточно регулярно переводят, в прошлом году вышел один из самых простых его романов «Выкрикивается лот 49». В нем жизнь обычной американской содержанки нарушается из-за многовекового противостояния двух европейских почтовых компаний. Обратим внимание и на японско-американскую писательницу Ёко Таваду. В романе «Мемуары белого медведя» она описывает историю человечества, увиденную глазами белых медведей.