Задержанные на Украине за коррупцию работники МСЭК избегают наказаний

Ни один из задержанных за коррупцию работников медико-социальной экспертизы (МСЭК) по украинским регионам не находится в тюрьме. Подробности сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники.
Авторы материала проанализировали Реестр судебных решений за последние три года. Оказалось, что почти все громкие дела завершаются формальными приговорами или условными сроками.
При этом в последнее время сотрудники правоохранительных органов массово задерживают глав МСЭК. Последние занимаются тем, что проводят экспертизы лиц мужского пола для установления инвалидности. В результате некоторые украинцы за деньги оформляют инвалидность, получают отсрочку от призыва и выезжают за границу.
Ранее сообщалось, что в зону боевых действий отправляются военные, которые не могут проплатить свою отсрочку, даже если имеют на нее полное право. Так, некоторые бригады Вооруженных сил Украины состоят из инвалидов без рук и ног.