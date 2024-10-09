Павел Дуров анонсировал несколько обновлений в Telegram

Павел Дуров заявил, что в мессенджере Telegram появится несколько обновлений, в частности, пользователи смогут просматривать время редактирования сообщения.
«Буквально вчера я предложил десять улучшений для наших приложений. В тот же день мы подготовили макеты, а сегодня у нас уже есть полностью функциональные сборки с реализованными функциями», — написал Дуров в Telegram.
По его словам, речь идёт о пяти «улучшениях» для подарков, три «улучшения» коснутся хештегов. Кроме того, пользователи узнают время редактирования сообщений и смогут добавлять в свои сообщения медиафайлы после отправки.
Основатель Telegram отметил, что команда сделала эту работу «за один день».
Ранее сообщалось, что разработчики Telegram выпустили новое масштабное обновление для всех актуальных платформ.