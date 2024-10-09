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Павел Дуров анонсировал несколько обновлений в Telegram

В частности, пользователи узнают время редактирования сообщений.

Павел Дуров заявил, что в мессенджере Telegram появится несколько обновлений, в частности, пользователи смогут просматривать время редактирования сообщения.

«Буквально вчера я предложил десять улучшений для наших приложений. В тот же день мы подготовили макеты, а сегодня у нас уже есть полностью функциональные сборки с реализованными функциями», — написал Дуров в Telegram.

По его словам, речь идёт о пяти «улучшениях» для подарков, три «улучшения» коснутся хештегов. Кроме того, пользователи узнают время редактирования сообщений и смогут добавлять в свои сообщения медиафайлы после отправки.

Основатель Telegram отметил, что команда сделала эту работу «за один день».

Ранее сообщалось, что разработчики Telegram выпустили новое масштабное обновление для всех актуальных платформ.