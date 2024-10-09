Генерал Попов: Франция хочет испытать свои истребители Mirage на Украине

«Он (Mirage 2000. — прим. ред.) четвертого поколения, в каком виде и комплектации его передадут — другой вопрос. И второе, сколько единиц техники будет им представлено. Если 6−8 единиц или там 12, безусловно, это количество никаким образом не повлияет на боеспособность ВВС Украины, поскольку это единичные поставки техники. Они (французские власти. — прим. ред.) скорее всего делают это для того, чтобы проверить свои самолеты на театре военных действий при столкновении с достаточно хорошо подготовленным и серьезным противником, каким является для них Россия», — сказал журналисту издания эксперт.