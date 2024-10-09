Генерал Попов: Франция хочет испытать свои истребители Mirage на Украине

Франция хочет испытать свою технику, отправляя Украине свои истребители Mirage 2000. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Он (Mirage 2000. — прим. ред.) четвертого поколения, в каком виде и комплектации его передадут — другой вопрос. И второе, сколько единиц техники будет им представлено. Если 6−8 единиц или там 12, безусловно, это количество никаким образом не повлияет на боеспособность ВВС Украины, поскольку это единичные поставки техники. Они (французские власти. — прим. ред.) скорее всего делают это для того, чтобы проверить свои самолеты на театре военных действий при столкновении с достаточно хорошо подготовленным и серьезным противником, каким является для них Россия», — сказал журналисту издания эксперт.
Ранее Попов рассказывал в беседе с журналистом aif.ru, что российские истребители Су-35 значительно превосходят в боевой мощи Mirage 2000. При этом он добавлял, что французские истребители более мощные, чем американские F-16.
Генерал говорил, что обучение украинских летчиков управлению Mirage 2000 составит минимум 6−8 месяцев. Также он отмечал, что поставки самолетов никак не скажутся на ситуации в зоне боевых действий.
По его словам, у украинских войск начнутся проблемы в случае передачи французских истребителей. Кроме того, Попов заявлял, что Париж под видом инструкторов может отправить на Украину своих пилотов для управления Mirage.
До этого министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Париж поставит Киеву истребители Mirage 2000, которые будут оснащены новыми вооружениями типа воздух-земля. Он уточнял, что самолеты передадут в январе-марте следующего года.