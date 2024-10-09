Смолин: нужно вернуть педагогам право отстранять учеников от занятий

В беседе с aif.ru он поддержал идею законопроекта о штрафах за оскорбление учителей, как средства их защиты. При этом депутат обратил внимание на то, что в случае принятия такой законопроект, скорее всего, не затронет учащихся младше 16 лет, поскольку только с этого возраста возраста в РФ начинается административная ответственность.