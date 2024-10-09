Смолин: нужно вернуть педагогам право отстранять учеников от занятий

Защитить учителей от оскорблений учеников и решить вопрос с дисциплиной поможет расширение педагогических прав, считает первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
В беседе с aif.ru он поддержал идею законопроекта о штрафах за оскорбление учителей, как средства их защиты. При этом депутат обратил внимание на то, что в случае принятия такой законопроект, скорее всего, не затронет учащихся младше 16 лет, поскольку только с этого возраста возраста в РФ начинается административная ответственность.
«У меня сложное отношение к этому проекту. Мне думается, в образовании отношения должны быть, главным образом, не юридические, а нравственно-психологические», — поделился мнением Смолин.
По словам парламентария, он считает необходимым расширить педагогические права учителя по отношению к ученику.
«Учителю нужно дать право отстранять хулиганящего ученика от занятий. Это классическая. давно испытанная форма воздействия», — объяснил депутат.
Также в качестве педагогического воздействия Смолин предложил оставлять хулиганов после уроков для принудительного чтения книг, например, по прикладной этике. Депутат подчеркнул, что к юридическим средствам в школах нужно прибегать только тогда, когда исчерпаны педагогические.
Напомним, что ранее стало известно о том, что в ближайшее время планируется внести в Госдуму законопроект о введении штрафов за оскорбление педагогов.