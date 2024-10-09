Тяжелоатлета из РФ Мазницына отстранили на основании базы данных LIMS

Российский тяжелоатлет Станислав Мазницын временно отстранен от соревнований. Подробности сообщаются на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Причиной являются результаты проб, полученных из базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Временная дисквалификация начала действовать с 8 октября.
Спортсмен на данный момент представляет Израиль. Когда он выступал за РФ, то был бронзовым призером молодежного чемпионата Европы 2019 года. Предполагаемое же нарушение было совершено 15 ноября 2014 года.
Ранее Международная федерация каноэ (ICF) вернула российскому спортсмену Захару Петрову завоеванную им на чемпионате мира 2024 года в Узбекистане золотую медаль. Он был лишен награды после протеста четырех стран-участниц.