Они просто идут за пастором: Патриарший экзарх митрополит Константин об африканской миссии

В африканских семьях очень много детей, поэтому главные вопросы для них — воспитание и образование. К слову, образование очень ценится как в школе, так и в высших учебных заведениях. Еще дети интересные… Я обратил внимание на то, что у них нет игрушек. Но они, в отличие от нередко изнеженных русских детей, очень твердо стоят на земле — во всех смыслах. Это касается даже малышей. При этом они очень дисциплинированные: спокойно стоят в очереди из 50 человек за едой, и никакого шума не будет. Я вообще не заметил детских капризов. Они максимально приближены, что называется, к реальным боевым условиям (смеется). Заметил, что африканцы носят закрытую одежду — я не видел там ни мини-юбок, ни открытых топов. Из интересных впечатлений — объединение матерей Mothers" Union: при каждом приходе есть советы матерей, которые занимаются приходскими делами и помогают священнику. Ну и работают местные жители в гораздо более простых условиях. Они очень приучены к труду.