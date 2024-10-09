Студенты вузов Иркутской области получили именные стипендии.

— Свою первую стипендию в 2002 году вручал еще мой отец. Для него решение о стипендиальном фонде было естественным, он всегда говорил, что молодым надо помогать. Наших лауреатов уже 500 человек. Дорогие ребята, вы все — уже победители, состоявшиеся люди. У вас есть цели, вы не забываете свои увлечения, помогаете другим. Живете активной и наполненной жизнью. Хочу пожелать вам никогда не сдаваться, идти вперед и обязательно иметь активную гражданскую позицию. Россия — страна возможностей, и в ваших руках сегодня ее будущее, мы надеемся на вас, — напутствовал стипендиатов депутат ГД РФ, член Попечительского совета фонда Сергей Тен.