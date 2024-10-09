Студенты вузов Иркутской области получили именные стипендии.

Традиционно в день рождения депутата Государственной думы трех созывов от Иркутска, основателя ГК «Труд» Юрия Тена благотворительный фонд его имени вручает студентам всех вузов Приангарья именные стипендии. В этом году стипендия составила 30 тысяч рублей, для ребят такие средства — прекрасная возможность реализовать свои планы.
— Горд, что стал стипендиатом фонда, меня номинировал ректорат, это большая ответственность. Уже знаю, на что потрачу стипендию: хочу пойти на курсы вождения, — говорит Данил Дягелев, курсант факультета подготовки следователей и судебных экспертов Восточно-Сибирского института МВД России.
Кира Захлебная, студентка Института экономики, управления и права Иркутского национального исследовательского технического университета и золотая медалистка школы «Точка будущего», продолжает блестяще учиться в вузе. Активно участвует в волонтерских проектах.
— Мы все находимся под большим впечатлением от фильма про Юрия Тена, знаем о работе благотворительного фонда, о тех добрых делах, что делает фонд и в рамках аукционов «Нота До» и «Дыхание жизни», образовательных конкурсов. Это большая честь — стать участником проекта фонда. Я хочу положить деньги в банк, чтобы накопить на хорошую покупку, — говорит она.
А вот курсант факультета правоохранительной деятельности Восточно-Сибирского института МВД России Баир Бубнов решил потратить стипендию на самообразование, потому что уверен, что нужно постоянно узнавать что-то новое: мир сегодня стремительно меняется, и нельзя останавливаться, если есть цель.
— Свою первую стипендию в 2002 году вручал еще мой отец. Для него решение о стипендиальном фонде было естественным, он всегда говорил, что молодым надо помогать. Наших лауреатов уже 500 человек. Дорогие ребята, вы все — уже победители, состоявшиеся люди. У вас есть цели, вы не забываете свои увлечения, помогаете другим. Живете активной и наполненной жизнью. Хочу пожелать вам никогда не сдаваться, идти вперед и обязательно иметь активную гражданскую позицию. Россия — страна возможностей, и в ваших руках сегодня ее будущее, мы надеемся на вас, — напутствовал стипендиатов депутат ГД РФ, член Попечительского совета фонда Сергей Тен.
Справка «РГ»
Фонд был создан в 1996 году депутатом Государственной думы РФ от города Иркутска, основателем группы компаний «Труд» Юрием Михайловичем Теном.
К сожалению, в 2003 году Юрия Тена не стало, ему был 51 год. Но основанный им благотворительный фонд ни на один день не прекращал свою работу и после его ухода. Направления деятельности разнообразны — от покупки баяна для детской музыкальной школы далекой Заларинской деревни до выделения нескольких миллионов рублей на грантовые проекты для молодежи Иркутской области.
Фонд имени Юрия Тена помогает пожилым людям, ветеранам, общественным организациям, тяжелобольным детям, которые нуждаются в лечении или реабилитации, а также юным одаренным музыкантам, художникам и студентам. А еще занимается проектами в сфере образования.