Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 9 октября 2024

Переменная облачность и сильный ветер ожидается в Иркутске 9 октября 2024. Температура поднимется лишь до +8 градусов, дождь или снег не обещают. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.
— Облачно, местами небольшие дожди и мокрый снег, ночью в северо-восточных районах и в горах южного Прибайкалья местами сильный снег, днём в западных районах небольшие, местами умеренные осадки, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
В регионе температура поднимется также до +8, однако в некоторых районах похолодает до −3. Ночью ожидаются заморозки, до −10 градусов. Ветер задует до 15−18 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 9 октября 2024.
Раннее КП-Иркутск сообщала, что машинист из Иркутска попался на уловки мошенников и лишился 8,5 миллионов рублей.