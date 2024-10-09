Распространения инфекционных заболеваний обсудили на конференции в Иркутске

В Иркутске
— Опасные инфекционные болезни — это наиболее значимая угроза. Необходимо поддерживать санитарно-эпидемиологическое благополучие, чтобы сохранить социально-экономическое развитие страны, — сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Участники обсудят, как снизить риск завоза чумы и не допустить ее распространение. Подумают, как можно усовершенствовать мероприятия по санитарной охране стран СНГ, а также что делать при введении режима ЧС.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске до конца года обещают построить начальную школу № 75.