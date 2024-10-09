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Распространения инфекционных заболеваний обсудили на конференции в Иркутске

В мероприятии принимает участие более 150 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 8—9 октября 2024 проводят 17 межгосударственную научно-практическую конференцию государств. Более 150 участников собрались, чтобы поговорить об актуальных вопросах санитарной охраны территории и снижении рисков распространения опасных заболеваний. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре Иркутска.

— Опасные инфекционные болезни — это наиболее значимая угроза. Необходимо поддерживать санитарно-эпидемиологическое благополучие, чтобы сохранить социально-экономическое развитие страны, — сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Участники обсудят, как снизить риск завоза чумы и не допустить ее распространение. Подумают, как можно усовершенствовать мероприятия по санитарной охране стран СНГ, а также что делать при введении режима ЧС.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске до конца года обещают построить начальную школу № 75.