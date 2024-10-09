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Полиция ФРГ: Грета Тунберг склонна к насилию

Характеристику активистка получила после нескольких митингов.

Экоактивистка Грета Тунберг «склонна к насилию», к такому выводу пришли немецкие правоохранители.

Как пишет Bild, характеристику Тунберг получила после нескольких митингов, в том числе протестов в Брюсселе, где она была задержана.

В связи со «склонной к насилию» Греты Тунберг полиция «расчистила» митинг в Дортмунде. Ожидалось, активистка появится там.

По прогнозам, из-за Тунберг могло увеличиться количество протестующих, а также время акции.

В сентябре 21-летнюю Грету Тунберг задержали в Дании. Участники митинга выступали против конфликта в секторе Газа.

В мае текущего года Тунберг была задержана на демонстрации в поддержку Палестины в ходе «Евровидения».