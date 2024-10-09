Рынок недвижимости содрогнулся: с 15 октября в России появятся 2 новые льготные ипотеки

В первой половине 2025 года в России планируется запуск новых программ льготной ипотеки, ориентированных на специалистов из ключевых для страны отраслей, таких как космическая и оборонная промышленность. Об этом сообщил Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, новые ипотечные программы будут рассчитаны на инженеров, технологов и других специалистов, которые играют важную роль в обеспечении технологического развития и суверенитета страны, говорится в материале «Парламентской газеты» (16+).