Рынок недвижимости содрогнулся: с 15 октября в России появятся 2 новые льготные ипотеки

Запуск новых программ пока находится на стадии обсуждения, и к концу осени депутаты планируют окончательно определиться с направлениями. Однако до первой половины 2025 года новые программы вряд ли начнут работать, а сроки их реализации могут сдвигаться.
Один из рассматриваемых вариантов — увязать льготные ипотечные программы со списками критически важных отраслей, составляемыми Минпромторгом. Это касается таких направлений, как радиоэлектроника, химия, станкостроение и производство беспилотников, которые необходимы для промышленного развития России.
Также обсуждается возможность установления критериев для получения ипотеки, таких как наличие научных работ, грантов или публикаций в профильных изданиях, что подтвердит значимость работы специалистов для ключевых отраслей.
Однако масштаб программы не будет таким массовым, как общедоступная льготная ипотека. По словам Аксакова, речь идет о выделении миллиардов рублей на поддержку, но программа будет носить более целенаправленный характер.
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