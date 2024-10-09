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Рынок недвижимости содрогнулся: с 15 октября в России появятся 2 новые льготные ипотеки

В первой половине 2025 года в России планируется запуск новых программ льготной ипотеки, ориентированных на специалистов из ключевых для страны отраслей, таких как космическая и оборонная промышленность. Об этом сообщил Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, новые ипотечные программы будут рассчитаны на инженеров, технологов и других специалистов, которые играют важную роль в обеспечении технологического развития и суверенитета страны, говорится в материале «Парламентской газеты» (16+).

Запуск новых программ пока находится на стадии обсуждения, и к концу осени депутаты планируют окончательно определиться с направлениями. Однако до первой половины 2025 года новые программы вряд ли начнут работать, а сроки их реализации могут сдвигаться.

Один из рассматриваемых вариантов — увязать льготные ипотечные программы со списками критически важных отраслей, составляемыми Минпромторгом. Это касается таких направлений, как радиоэлектроника, химия, станкостроение и производство беспилотников, которые необходимы для промышленного развития России.

Также обсуждается возможность установления критериев для получения ипотеки, таких как наличие научных работ, грантов или публикаций в профильных изданиях, что подтвердит значимость работы специалистов для ключевых отраслей.

Однако масштаб программы не будет таким массовым, как общедоступная льготная ипотека. По словам Аксакова, речь идет о выделении миллиардов рублей на поддержку, но программа будет носить более целенаправленный характер.

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