День беременных проведут в Доме молодежи Иркутской области 19 октября

— Мы хотим обеспечить максимально комфортные условий для будущих мам и их близких. Главная миссия государственной инициативы по проведению в стране Дня беременных — поддержка женщин в этот важный для них период, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.