День беременных проведут в Доме молодежи Иркутской области 19 октября

В Доме молодежи Иркутской области 19 октября состоится День беременных. Цель праздника — повышение рождаемости за счет формирования бережного отношению к материнству и детству. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Девушки поучаствуют в розыгрышах и мастер-классах, послушают различные лекции. От ведущих специалистов региона узнают об особенности подготовки к родам. Также обсудят важность первого года жизни младенца, кормленье и эмоциональное здоровье новоиспеченных матерей.
— Мы хотим обеспечить максимально комфортные условий для будущих мам и их близких. Главная миссия государственной инициативы по проведению в стране Дня беременных — поддержка женщин в этот важный для них период, — рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Напомним, по поручению президента России День беременных проводят ежегодно, 7 апреля и 7 октября. Благодаря этому женщины могут получить необходимую помощь и поддержку.