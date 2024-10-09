Хамзаев: магазины следует закрывать за разовую незаконную продажу алкоголя

«Считаю, что даже за однократную продажу нелегального алкоголя, продажу алкоголя в торговой точке без соответствующей лицензии должна быть незамедлительная приостановка деятельности юрлица с последующим запретом заниматься этим видом услуг — любой торговлей», — цитирует слова депутата РИА Новости.