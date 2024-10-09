Хамзаев: магазины следует закрывать за разовую незаконную продажу алкоголя

Российский парламентарий Султан Хамзаев выразил мнение, что необходимо приостанавливать работу магазина в случае «даже однократной незаконной продажи» спиртного.
Он уточнил, что речь идёт о реализации алкогольной продукции без лицензии.
«Считаю, что даже за однократную продажу нелегального алкоголя, продажу алкоголя в торговой точке без соответствующей лицензии должна быть незамедлительная приостановка деятельности юрлица с последующим запретом заниматься этим видом услуг — любой торговлей», — цитирует слова депутата РИА Новости.
Хамзаев подчеркнул, что владельцы торговых точек «должны понимать строгость закона, а также неотвратимость наказания». По его словам, им следует научиться «ощущать реальные последствия от нарушения закона».
Ранее сообщалось, что Хамзаев выступил с инициативой о введении ответственности для родителей или опекунов, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкоголь.