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Хамзаев: магазины следует закрывать за разовую незаконную продажу алкоголя

Речь идёт о реализации алкогольной продукции без лицензии.

Российский парламентарий Султан Хамзаев выразил мнение, что необходимо приостанавливать работу магазина в случае «даже однократной незаконной продажи» спиртного.

Он уточнил, что речь идёт о реализации алкогольной продукции без лицензии.

«Считаю, что даже за однократную продажу нелегального алкоголя, продажу алкоголя в торговой точке без соответствующей лицензии должна быть незамедлительная приостановка деятельности юрлица с последующим запретом заниматься этим видом услуг — любой торговлей», — цитирует слова депутата РИА Новости.

Хамзаев подчеркнул, что владельцы торговых точек «должны понимать строгость закона, а также неотвратимость наказания». По его словам, им следует научиться «ощущать реальные последствия от нарушения закона».

Ранее сообщалось, что Хамзаев выступил с инициативой о введении ответственности для родителей или опекунов, чьи несовершеннолетние дети употребляют алкоголь.