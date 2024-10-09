В Приморье врачи спасли девочку-подростка от смертельного заболевания

Сотрудники ГБУЗ «Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр» во Владивостоке обследовали 15-летнюю Киру и выявили у нее латентную туберкулезную инфекцию. Ей помогали месяц, прежде чем заболевание ушло в ремиссию, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам специалистов, у девушки была положительная реакция на пробу Диаскинтест, кроме того, пациентка находилась в контакте больным и недавно перенесла простуду. Девушка жаловалась на сохранившийся кашель, который усиливался при физнагрузке.
После обследования медики подобрали методики реабилитации. Подростку делали процедуры УФО носа и зева, соляно-щелочные ингаляции, проводили микроволновую терапию. Также школьница занималась дыхательной гимнастикой. Все это заняло почти месяц, но результаты стоили этого времени. Теперь симптомы купированы. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно в поликлинике.
Ранее «КП» писала о пациенте с редкой травмой, которого удалось спасти.